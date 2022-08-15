Elif Boyner, eski arkadaşı Önder Öztarhan ile birlikte yemek yedi.
15 Ağustos 2022 Pazartesi
ÖNDER ÖZTARHAN, ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Eski dostlar yemekte buluştu!
Elif Boyner, eski arkadaşı Önder Öztarhan ile birlikte yemek yedi.
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