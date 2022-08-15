Ayrılık yok tatil var!

İş insanı İzzet Özilhan ile ayrılacakları iddia edilen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni paylaşımıyla boşanma iddialarını çürüttü.

15 Ağustos 2022 Pazartesi

YASEMİN ÖZİLHAN EŞİ İZZET ÖZİLHAN'IN BU KARESİNİ PAYLAŞARAK AYRILIK İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ.

2011 YILINDA DÜNYAEVİNE GİREN YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN ÇİFTİNİN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZLARI VAR.

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

Ayrılık yok tatil var!

İş insanı İzzet Özilhan ile ayrılacakları iddia edilen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni paylaşımıyla boşanma iddialarını çürüttü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını....

Aylin Tahincioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Şık tercihlerin kadını

Carolıne Koç
Eski dostlar yemekte buluştu!

Elif Boyner, eski arkadaşı Önder Öztarhan ile birlikte yemek yedi.
Ayrılık yok tatil var!

İş insanı İzzet Özilhan ile ayrılacakları iddia edilen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni paylaşımıyla boşanma iddialarını çürüttü.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.