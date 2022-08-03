'En sevdiğim manzara'

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan çocuklarıyla birlikte teknede tatil yapıyor.

03 Ağustos 2022 Çarşamba

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

'En sevdiğim manzara'

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan çocuklarıyla birlikte teknede tatil yapıyor.

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