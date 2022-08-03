Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan çocuklarıyla birlikte teknede tatil yapıyor.
03 Ağustos 2022 Çarşamba
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
'En sevdiğim manzara'
Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan çocuklarıyla birlikte teknede tatil yapıyor.
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