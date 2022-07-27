Koç’un vasiyetinde temel atıldı!

Caroline Koç, Beykoz'da hayata geçirilecek olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin kulüp binasının temelinin atıldığını duyurdu.

27 Temmuz 2022 Çarşamba

BAŞARILI İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ 1992 YILINDA HAYATINI CAROLINE KOÇ İLE BİRLEŞTİRDİ.

2017 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN MUSTAFA V. KOÇ GOLF TESİSİ'NİN SON HALİNİ EŞİ CAROLINE KOÇ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

GENEL

MUSTAFA-CAROLINE KOÇ

RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ, UZUN YILLAR KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ.

MUSTAFA KOÇ

MUSTAFA KOÇ

MUSTAFA KOÇ

MUSTAFA KOÇ

MUSTAFA KOÇ

Koç’un vasiyetinde temel atıldı!

Caroline Koç, Beykoz'da hayata geçirilecek olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin kulüp binasının temelinin atıldığını duyurdu.

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Koç’un vasiyetinde temel atıldı!

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