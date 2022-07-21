İş insanı Selim Kosif ve eşi Eda Kosif birlikte romantik bir plan yaparak Avrupa seyahatine çıktı.
21 Temmuz 2022 Perşembe
İŞ İNSANI SELİM KOSİF VE EŞİ EDA KOSİF BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI.
SELİM KOSİF
SELİM-EDA KOSİF
SELİM-EDA KOSİF
SELİM-EDA KOSİF
SELİM-EDA KOSİF
SELİM-EDA KOSİF
SELİM-EDA KOSİF
SELİM-EDA KOSİF
Avrupa'da romantik tatil!
İş insanı Selim Kosif ve eşi Eda Kosif birlikte romantik bir plan yaparak Avrupa seyahatine çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.