Bodrum'da sezonu açan iş insanı Ali Dürüst ile eşi Arzu Dürüst, botla tur attı.
21 Temmuz 2022 Perşembe
ALİ VE ARZU DÜRÜST ÇİFTİ BODRUM'DA TATİL SEZONUNU AÇTI.
ALİ-ARZU DÜRÜST
ALİ-ARZU DÜRÜST
ALİ-ARZU DÜRÜST
ALİ-ARZU DÜRÜST
ALİ-ARZU DÜRÜST
ALİ-ARZU DÜRÜST
ALİ-ARZU DÜRÜST
Bodrum'da sezonu açtılar...
Bodrum'da sezonu açan iş insanı Ali Dürüst ile eşi Arzu Dürüst, botla tur attı.
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