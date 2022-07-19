Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı
19 Temmuz 2022 Salı
EVELİZE KOSİF EGE'DEKİ TATİLİNEN YENİ KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ EVELİZE KOSİF FİT GÖRÜNTÜSÜYLE TAKDİR TOPLADI.
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
Kosif'in keyifli tatili...
Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı
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