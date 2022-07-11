Ailece Bodrum'dalar...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ

Ailece Bodrum'dalar...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı.

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Derin Mermerci
Ailece Bodrum'dalar...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
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