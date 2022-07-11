Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
11 Temmuz 2022 Pazartesi
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN REZA, ENDER MERMERCİ
Ailece Bodrum'dalar...
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
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