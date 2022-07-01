Turizmci iş insanları Hediye Güral Gür abisi iş insanı Erkan Güral ve Sema Güral Sürmeli ailece tatile çıktı.
01 Temmuz 2022 Cuma
HEDİYE GÜRAL GÜR, ERKAN GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
HEDİYE GÜRAL GÜR, ERKAN GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Ailece tatil...
Turizmci iş insanları Hediye Güral Gür abisi iş insanı Erkan Güral ve Sema Güral Sürmeli ailece tatile çıktı.
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