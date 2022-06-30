İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, geçtiğimiz gün İlhan Sabancı'nın yeni yaşını kutlamak için Nişantaşı'nda bir araya geldiler.
30 Haziran 2022 Perşembe
İLHAN SABANCI YENİ YAŞINI, SELİM TEZMAN, MERT GOCAY VE RALF TEZMAN'LA BİRLİKTE KUTLADI.
HACI SABANCI, İLHAN SABANCI, SELİM TEZMAN, MERT GOCAY
RALF TEZMAN, İLHAN SABANCI VE SELİM HAMAMCIOĞLU
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCIPINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
Sabancı, dostlarıyla yeni yaşını kutladı!
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, geçtiğimiz gün İlhan Sabancı'nın yeni yaşını kutlamak için Nişantaşı'nda bir araya geldiler.
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