ABD'nin Bağımsızlık Günü İstanbul'da özel bir davetle kutlandı.
29 Haziran 2022 Çarşamba
ESRA ECZACIBAŞI-MURAT COŞKUN
ÖZCAN-AYLİN TAHİNCİOĞLU
CHERYL-JEFF L. FLAKE
DARIA DARNELL, JONATHAN HENICK
ALİ SABANCI
BEKİR, ÖZKAN OKAN
CANSEN BAŞARAN SYMES
KORHAN, ERHAN KURDOĞLU
ZEYNEP GERMEN
CHERYL-JEFF L. FLAKE, DARIA DARNELL, JONATHAN HENICK
JEFF L. FLAKE
GENEL
Bağımsızlık Günü'ne kutlama...
ABD'nin Bağımsızlık Günü İstanbul'da özel bir davetle kutlandı.
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