Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Yönetim Kurulu Üyesi eşi Ümit Boyner çocuklarıyla birlikte Yunanistan'da tatile çıktı.
14 Haziran 2022 Salı
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER VE ÜMİT BOYNER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE YUNANİSTAN'A GİTTİ.
AYŞE BOYNER KARDEŞİ SİNAN BOLAK'A YUNANİSTAN TATİLİNDE BİR ARAYA GELDİ.
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
Boyner ailesi Yunanistan'da...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ile Yönetim Kurulu Üyesi eşi Ümit Boyner çocuklarıyla birlikte Yunanistan'da tatile çıktı.
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