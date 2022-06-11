Moda tutkunları buluştu...

Uluslararası lüks giyim markası Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari'nin hazırladığı yeni koleksiyonunu özel davetle modaseverlerin beğenisine sundu.

11 Haziran 2022 Cumartesi

PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU DAVETTE MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

BİLGE KURU

PELİN AKIN ÖZALP

BEYZA UYANOĞLU

NERGİS PEKUYSAL

ESRA ERDEM

GENEL

GENEL

GENEL

Moda tutkunları buluştu...

Uluslararası lüks giyim markası Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari'nin hazırladığı yeni koleksiyonunu özel davetle modaseverlerin beğenisine sundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sadelikten yana...

Edvina Sponza

Farklı ve şık...

Melisa Von Faber Castell
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını

Aylin Tahincioğlu
Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Moda tutkunları buluştu...

Uluslararası lüks giyim markası Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari'nin hazırladığı yeni koleksiyonunu özel davetle modaseverlerin beğenisine sundu.
Bebek ziyaretçileri...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerinden Elif Dürüst, Nazlı Keçili ve Rabia Kurşun Bebek'te objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.