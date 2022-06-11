Uluslararası lüks giyim markası Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari'nin hazırladığı yeni koleksiyonunu özel davetle modaseverlerin beğenisine sundu.
11 Haziran 2022 Cumartesi
PERVİN ERSOY VE BİLGE KURU DAVETTE MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
BİLGE KURU
PELİN AKIN ÖZALP
BEYZA UYANOĞLU
NERGİS PEKUYSAL
ESRA ERDEM
GENEL
GENEL
GENEL
Moda tutkunları buluştu...
Uluslararası lüks giyim markası Lübnanlı ünlü tasarımcı Amal Azhari'nin hazırladığı yeni koleksiyonunu özel davetle modaseverlerin beğenisine sundu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.