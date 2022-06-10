Gül Baba'ya açılış...

ADNAN POLAT İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'YLA BİR ARAYA GELDİ.
ADNAN POLAT İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'YLA BİR ARAYA GELDİ.
GÜL BABA TÜRBESİ MİRASI KORUMA VAKFI BAŞKANI ADNAN POLAT AÇILIŞA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
ALİ DÜRÜST
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI BURAK ELMAS
İŞ İNSANI EROL TEZMAN EŞİ TİLDA TEZMAN'LA BİRLİKTE DAVETE KATILDI.
TİLDA TEZMAN
ESKİ GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK
ADNAN SEZGİN
EŞREF HAMAMCIOĞLU
NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDEN TİMUR
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ DAVETTE YER ALDI.
KERİM POLAT
ADNAN POLAT
EKREM İMAMOĞLU
HAYDAR ALİ YILDIZ
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU
MİSAFİRLER ADNAN POLAT'LA BİRLİKTE KURDALE KESTİ.
GENEL
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