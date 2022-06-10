Gül Baba'ya açılış...

İş dünyasının tanınmış simaları Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışında bir araya geldi.

10 Haziran 2022 Cuma

ADNAN POLAT İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'YLA BİR ARAYA GELDİ.

GÜL BABA TÜRBESİ MİRASI KORUMA VAKFI BAŞKANI ADNAN POLAT AÇILIŞA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ALİ DÜRÜST

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI BURAK ELMAS

İŞ İNSANI EROL TEZMAN EŞİ TİLDA TEZMAN'LA BİRLİKTE DAVETE KATILDI.

TİLDA TEZMAN

ESKİ GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN ÖZBEK

ADNAN SEZGİN

EŞREF HAMAMCIOĞLU

NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDEN TİMUR

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ DAVETTE YER ALDI.

KERİM POLAT

ADNAN POLAT

EKREM İMAMOĞLU

HAYDAR ALİ YILDIZ

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

MİSAFİRLER ADNAN POLAT'LA BİRLİKTE KURDALE KESTİ.

GENEL

Gül Baba'ya açılış...

İş dünyasının tanınmış simaları Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışında bir araya geldi.

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