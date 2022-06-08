Koç, dostlarıyla koyları gezdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Esra Dinçkök ve ünlü fotoğrafçı Mert Alaş tekneyle koyları gezdi.

08 Haziran 2022 Çarşamba

DÜNYACA ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI MERT ALAŞ BODRUM'DA YAKIN DOSTLARI NEVBAHAR KOÇ VE ESRA DİNÇKÖK İLE BULUŞTU.

NEVBAHAR KOÇ'UN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI ALAŞ, KOÇ'UN KARELŞERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI. 

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

Koç, dostlarıyla koyları gezdi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Esra Dinçkök ve ünlü fotoğrafçı Mert Alaş tekneyle koyları gezdi.

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