Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko'nun, kız arkadaşı Merve Oflaz sevgilisinin doğum gününü 'İyi ki doğdun sevgilim' mesajıyla kutladı.
07 Haziran 2022 Salı
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
'İyi ki doğdun sevgilim...'
Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko'nun, kız arkadaşı Merve Oflaz sevgilisinin doğum gününü 'İyi ki doğdun sevgilim' mesajıyla kutladı.
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