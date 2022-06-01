Bebek ziyaretçileri...

İş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve Beste Yurttaş önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

01 Haziran 2022 Çarşamba

İŞ İNSANI HALİS KOMİLİ EŞİ ALEV KOMİLİ İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ...

HALİS-ALEV KOMİLİ

HALİS VE ALEV KOMİLİ ÇİFTİ DOSTLARIYLA DA BİR ARAYA GELDİ.

HALİS-ALEV KOMİLİ

HALİS-ALEV KOMİLİ

BESTE YURTTAŞ BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

BESTE YURTTAŞ

Bebek ziyaretçileri...

İş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve Beste Yurttaş önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

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