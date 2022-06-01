İş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve Beste Yurttaş önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
01 Haziran 2022 Çarşamba
İŞ İNSANI HALİS KOMİLİ EŞİ ALEV KOMİLİ İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ...
HALİS-ALEV KOMİLİ
HALİS VE ALEV KOMİLİ ÇİFTİ DOSTLARIYLA DA BİR ARAYA GELDİ.
HALİS-ALEV KOMİLİ
HALİS-ALEV KOMİLİ
BESTE YURTTAŞ BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
BESTE YURTTAŞ
Bebek ziyaretçileri...
İş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve Beste Yurttaş önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
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