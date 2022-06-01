25. yıla özel konser...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, doğal taş sektörüyle tanınan markanın 25'inci yıl kutlamalarına katılarak dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say'ı dinledi.

01 Haziran 2022 Çarşamba

JÜLİDE VE MEHMET ALİ BERKMAN ÇİFTİ GECEDE EV SAHİPLERİNİ TEBRİK EDEREK ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY'I DİNLEDİ.

ÖZLEM VE MURAT GÜSAR ÇİFTİ 25. YIL KUTLAMARINA BİRLİKTE KATILDI.

ARZU VE MEHMET BAYRAK ÇİFTİ GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

ÖZLEM ÖZEN VE EŞİ LEVENT ÖZEN GECEDE BİRLİKTE MİSAFİRLERİ AĞIRLADI.

BARBARA PENSOY VE ALİNA DİNÇKÖK GECEYE BİRLİKTE GELEREK 25. YIL KUTLARINA KATILDI.

BUKET TAŞDELEN İLE ZAFER KOZANOĞLU FAZIL SAY'I BİRLİKTE DİNLEDİ.

CAN HELVACIOĞLU VE BURCU ŞENDİR GECEYE BİRLİKTE GELDİ.

İŞ İNSANI MURAT TABANLIOĞLU GECEDE YERİNİ ALDI.

EBRU ŞANVER, NESLİHAN KOZANOĞLU

AYŞE BURCU KAYA GECEDE FAZIL SAY'I DİNLEDİ.

CANAN İMER, İSMET ALPAGUT

AYŞE SADIKOLU,BİRAY SİLİVRİ,RENİN SADIKOLU

IŞIK İPEKGİL

MERAL YAZICI, NESLİGÜL ÜSTAY

FAZIL SAY

FAZIL SAY

FAZIL SAY

FAZIL SAY

25. yıla özel konser...

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