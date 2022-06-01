25. yıla özel konser...

JÜLİDE VE MEHMET ALİ BERKMAN ÇİFTİ GECEDE EV SAHİPLERİNİ TEBRİK EDEREK ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY'I DİNLEDİ.
JÜLİDE VE MEHMET ALİ BERKMAN ÇİFTİ GECEDE EV SAHİPLERİNİ TEBRİK EDEREK ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY'I DİNLEDİ.
ÖZLEM VE MURAT GÜSAR ÇİFTİ 25. YIL KUTLAMARINA BİRLİKTE KATILDI.
ARZU VE MEHMET BAYRAK ÇİFTİ GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
ÖZLEM ÖZEN VE EŞİ LEVENT ÖZEN GECEDE BİRLİKTE MİSAFİRLERİ AĞIRLADI.
BARBARA PENSOY VE ALİNA DİNÇKÖK GECEYE BİRLİKTE GELEREK 25. YIL KUTLARINA KATILDI.
BUKET TAŞDELEN İLE ZAFER KOZANOĞLU FAZIL SAY'I BİRLİKTE DİNLEDİ.
CAN HELVACIOĞLU VE BURCU ŞENDİR GECEYE BİRLİKTE GELDİ.
İŞ İNSANI MURAT TABANLIOĞLU GECEDE YERİNİ ALDI.
EBRU ŞANVER, NESLİHAN KOZANOĞLU
AYŞE BURCU KAYA GECEDE FAZIL SAY'I DİNLEDİ.
CANAN İMER, İSMET ALPAGUT
AYŞE SADIKOLU,BİRAY SİLİVRİ,RENİN SADIKOLU
IŞIK İPEKGİL
MERAL YAZICI, NESLİGÜL ÜSTAY
FAZIL SAY
FAZIL SAY
FAZIL SAY
FAZIL SAY
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.