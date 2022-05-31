Ailece doğum günü kutlaması!

Pınar Talay ve Derya Ayaydın ailece bir araya gelerek anneleri Adalet Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.

31 Mayıs 2022 Salı

PINAR-MURAT TALAY, DERYA AYAYDIN, PROF. DR. AYDIN AYAYDIN VE GİZEM AYAYDIN, BİR ARAYA GELEREK ADALET AYAYDIN'IN YENİ YAŞINI KUTLADI.

DERYA AYAYDIN, PROF. DR. AYDIN-ADALET AYAYDIN, PINAR TALAY

DERYA AYAYDIN

DERYA AYAYDIN

DERYA AYAYDIN

DERYA AYAYDIN

DERYA AYAYDIN

DERYA AYAYDIN

Ailece doğum günü kutlaması!

Pınar Talay ve Derya Ayaydın ailece bir araya gelerek anneleri Adalet Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.

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