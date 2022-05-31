Pınar Talay ve Derya Ayaydın ailece bir araya gelerek anneleri Adalet Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.
31 Mayıs 2022 Salı
PINAR-MURAT TALAY, DERYA AYAYDIN, PROF. DR. AYDIN AYAYDIN VE GİZEM AYAYDIN, BİR ARAYA GELEREK ADALET AYAYDIN'IN YENİ YAŞINI KUTLADI.
DERYA AYAYDIN, PROF. DR. AYDIN-ADALET AYAYDIN, PINAR TALAY
DERYA AYAYDIN
DERYA AYAYDIN
DERYA AYAYDIN
DERYA AYAYDIN
DERYA AYAYDIN
DERYA AYAYDIN
Ailece doğum günü kutlaması!
Pınar Talay ve Derya Ayaydın ailece bir araya gelerek anneleri Adalet Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.
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