İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nezih Barut ve İbrahim Barut şirkette bir araya geldi.
30 Mayıs 2022 Pazartesi
NEZİH VE İBRAHİM BARUT
ABDİ İBRAHİM YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEZİH BARUT OĞLU İBRAHİM BARUT İLE BİRLİKTE OFİSLERİNDE...
NEZİH VE İBRAHİM BARUT
NEZİH VE İBRAHİM BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
İBRAHİM BARUT
Baba-oğul iş başında...
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nezih Barut ve İbrahim Barut şirkette bir araya geldi.
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