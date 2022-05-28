Pervin Ersoy'un Türkiye'nin iç turizminin keşfedilmesini hedefleyerek başlattığı 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi; Ağrı, Bitlis, Iğdır, Muş ve Van şehirlerini gezdi.
28 Mayıs 2022 Cumartesi
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
GENEL
GENEL
GENEL
Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz 'Doğu'da...
Pervin Ersoy'un Türkiye'nin iç turizminin keşfedilmesini hedefleyerek başlattığı 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi; Ağrı, Bitlis, Iğdır, Muş ve Van şehirlerini gezdi.
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