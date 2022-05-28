Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz 'Doğu'da...

Pervin Ersoy'un Türkiye'nin iç turizminin keşfedilmesini hedefleyerek başlattığı 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi; Ağrı, Bitlis, Iğdır, Muş ve Van şehirlerini gezdi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

GENEL

GENEL

GENEL

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz 'Doğu'da...

Pervin Ersoy'un Türkiye'nin iç turizminin keşfedilmesini hedefleyerek başlattığı 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi; Ağrı, Bitlis, Iğdır, Muş ve Van şehirlerini gezdi.

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Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz 'Doğu'da...

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