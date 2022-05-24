ÇEV Sanat'tan özel konser!

ÇEV SANAT BAŞKANI BERRİN YOLERİ GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
ÇEV SANAT BAŞKANI BERRİN YOLERİ GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
FERYAL GÜLMAN GECEDE MÜZİK ŞÖLENİ YAŞADI.
TİLDA VE EROL TEZMAN ÇİFTİ GENÇ MÜZİSYENLERİ BİRLİKTE DİNLEDİ.
SANAT TUTKUNU MAYA PORTAKAL BİTARGİL GECEDE YERİNİ ALDI.
ASLI ŞEN, MELİS VE EDA KOSİF GECEDE BİR ARAYA GELDİ.
ZEYNEP ÜSTÜNEL ÖZEL GECEDE GENÇ MÜZİSYENLERİ YALNIZ BIRAKMADI.
DALİA GARİH GECENİN EV SAHİBİ BERRİN YOLERİ'YE DESTEK OLDU.
TUĞÇE, NESRİN EYİLİK
PELİN AKIN-CEM BAVER ÖZALP
ROULA HABBAB
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
BESTE-MUSTAFA YURTTAŞ
İSMET ALPAGUT
EBRU KOHEN
ATIL KUTOĞLU
BEGÜM, HATİCE EYİLİK
CEYLAN HÜNAL, TAL GARİH
OYA İDİL
ZEYNEP GERMEN
CANA SİALOM
JALE ÖZTARHAN, MÜGE SIRMABIYIK
BUKET TAŞDELEN
MURATCAN ARSLAN, BEYZA UYANOĞLU
DİDEM, DİLA KURDOĞLU
SERNUR ÇİFTÇİ
GENEL
GENEL
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