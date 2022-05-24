ÇEV Sanat'tan özel konser!

ÇEV Sanat, AKM'de uluslararası başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konser gerçekleştirdi.

24 Mayıs 2022 Salı

ÇEV SANAT BAŞKANI BERRİN YOLERİ GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

FERYAL GÜLMAN GECEDE MÜZİK ŞÖLENİ YAŞADI.

TİLDA VE EROL TEZMAN ÇİFTİ GENÇ MÜZİSYENLERİ BİRLİKTE DİNLEDİ.

SANAT TUTKUNU MAYA PORTAKAL BİTARGİL GECEDE YERİNİ ALDI.

ASLI ŞEN, MELİS VE EDA KOSİF GECEDE BİR ARAYA GELDİ.

ZEYNEP ÜSTÜNEL ÖZEL GECEDE GENÇ MÜZİSYENLERİ YALNIZ BIRAKMADI.

DALİA GARİH GECENİN EV SAHİBİ BERRİN YOLERİ'YE DESTEK OLDU.

TUĞÇE, NESRİN EYİLİK

PELİN AKIN-CEM BAVER ÖZALP

ROULA HABBAB

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN

BESTE-MUSTAFA YURTTAŞ

İSMET ALPAGUT

EBRU KOHEN

ATIL KUTOĞLU

BEGÜM, HATİCE EYİLİK

CEYLAN HÜNAL, TAL GARİH

OYA İDİL

ZEYNEP GERMEN

CANA SİALOM

JALE ÖZTARHAN, MÜGE SIRMABIYIK

BUKET TAŞDELEN

MURATCAN ARSLAN, BEYZA UYANOĞLU

DİDEM, DİLA KURDOĞLU

SERNUR ÇİFTÇİ

GENEL

GENEL

ÇEV Sanat'tan özel konser!

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