Şık kombinler

BEGÜM ŞEN
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Berrin Zorlu
Caroline Koç
Nevbahar Koç
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, ilk çocuklarını kucaklarına aldı
Melda Kosif yakın arkadaşları Fulya Özkanca, Hande Gamgam, Hale Kosif ve Gülşah Gordi kız kıza tatil yaptı.
İş kadını Alara Koçibey, yeni projesi için inşaat alanını gezerek teftiş yaptı.
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