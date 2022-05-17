60 milyonluk tazminatı Yargıtay bozdu...

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN'IN 60 MİLYONLUK TAZMİNATA İTİRAZINI KABUL EDEN YARGITAY, KARARI BOZDU
İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN'IN 60 MİLYONLUK TAZMİNATA İTİRAZINI KABUL EDEN YARGITAY, KARARI BOZDU
FERYAL GÜLMAN, 8 YIL ÖNCE KENDİSİNİ ALDATTIĞI GEREKÇESİYLE İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN'A BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI...
8 YILDIR DEVAM EDEN DAVANIN KARAR DURUŞMASINDA MAHKEME, FERYAL GÜLMAN’IN ‘ZİNA’ NEDENİYLE AÇTIĞI BOŞANMA DAVASINI KABUL ETTİ...
FERYAL GÜLMAN’IN İDDİALARINI HAKLI BULAN MAHKEME, KEMAL GÜLMAN’I 30 MİLYON LİRA MADDİ, 30 MİLYON LİRA DA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ.
KEMAL GÜLMAN, ALEYHİNE VERİLEN BOŞANMA KARARINA İTİRAZ EDEREK DAVA DOSYASINI YARGITAY’A TAŞIDI.
KEMAL GÜLMAN’IN 60 MİLYON LİRALIK TAZMİNATA İTİRAZINI HAKLI BULAN YARGITAY, DAVAYI TAZMİNAT YÖNÜNDEN BOZDU.
KEMAL GÜLMAN, FERYAL SARIMURATOĞLU
KEMAL GÜLMAN, FERYAL SARIMURATOĞLU
KEMAL GÜLMAN, FERYAL SARIMURATOĞLU
KEMAL GÜLMAN, FERYAL SARIMURATOĞLU
KEMAL GÜLMAN, FERYAL SARIMURATOĞLU
KEMAL GÜLMAN, FERYAL SARIMURATOĞLU
KEMAL GÜLMAN, FERYAL SARIMURATOĞLU
KEMAL GÜLMAN, FERYAL SARIMURATOĞLU
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