20. yıla özel sergi!

Sanatçı Tomris Dalbun'un yirminci sanat yılını "Yaşamdan Tuvale Yansımalar" adlı resim sergisi ile kutladı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi

AJDA ARTAN, TOMRİS DALBUN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

PERVİN ERSOY

BİLGE KURU, PERVİN ERSOY

FERYAL GÜLMAN

NERGİS PEKUYSAL

BİLGE KURU

ARZU KUNT

TÜRKAN ŞERBETÇİ

IŞIK İPEKGİL

ARZU ÖZAL

HÜLYA ŞENDİR

SERAP SARI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

20. yıla özel sergi!

Sanatçı Tomris Dalbun'un yirminci sanat yılını "Yaşamdan Tuvale Yansımalar" adlı resim sergisi ile kutladı.

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20. yıla özel sergi!

Sanatçı Tomris Dalbun’un yirminci sanat yılını “Yaşamdan Tuvale Yansımalar” adlı resim sergisi ile kutladı.

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