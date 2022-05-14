Sanatçı Tomris Dalbun'un yirminci sanat yılını "Yaşamdan Tuvale Yansımalar" adlı resim sergisi ile kutladı.
14 Mayıs 2022 Cumartesi
AJDA ARTAN, TOMRİS DALBUN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
BİLGE KURU, PERVİN ERSOY
FERYAL GÜLMAN
NERGİS PEKUYSAL
BİLGE KURU
ARZU KUNT
TÜRKAN ŞERBETÇİ
IŞIK İPEKGİL
ARZU ÖZAL
HÜLYA ŞENDİR
SERAP SARI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
20. yıla özel sergi!
Sanatçı Tomris Dalbun'un yirminci sanat yılını "Yaşamdan Tuvale Yansımalar" adlı resim sergisi ile kutladı.
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