Eczacıbaşı’nın objektifinden sergi!

Fotoğraf tutkunu iş insanı Bülent Eczacıbaşı, "Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern'e Doğru" sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

12 Mayıs 2022 Perşembe

ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI, DÜNÜŞÜMDEN YANSIMALAR: İSTANBUL MODERN'E DOĞRU SERGİSİNİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU.

BÜLENT ECZACIBAŞI İLE EŞİ OYA ECZACIBAŞI MİSAFİRLERİ BİRLİKTE KARŞILADI.

BÜLENT ECZACIBAŞI'NIN SERGİSİNİN AÇILIŞINA OĞLU EMRE ECZACIBAŞI VE EŞİ DİLARA ECZACIBAŞI'DA KATILDI.

BERRAK BARUT SERGİYİ GEZEREK ESERLERİ İNCELEDİ.

SANAT TUTKUNU MAYA PORTAKAL BİTARGİL SERGİDE ESERLERİ HAYRANLIKLA İNCELEDİ.

NESRİN VE AHMET ESİRTGEN ÇİFTİ ECZACIBAŞI'NI YALNIZ BIRAKMADI.

NÜKET ECZACIBAŞI , FİLİZ ECZACIBAŞI SERPER

İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI İLE EŞİ ZEYNEP ÇARMIKLI SERGİYİ ZİYARET ETTİ.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Eczacıbaşı’nın objektifinden sergi!

Fotoğraf tutkunu iş insanı Bülent Eczacıbaşı, "Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern'e Doğru" sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

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