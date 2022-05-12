BÜLENT ECZACIBAŞI'NIN SERGİSİNİN AÇILIŞINA OĞLU EMRE ECZACIBAŞI VE EŞİ DİLARA ECZACIBAŞI'DA KATILDI.
BERRAK BARUT SERGİYİ GEZEREK ESERLERİ İNCELEDİ.
SANAT TUTKUNU MAYA PORTAKAL BİTARGİL SERGİDE ESERLERİ HAYRANLIKLA İNCELEDİ.
NESRİN VE AHMET ESİRTGEN ÇİFTİ ECZACIBAŞI'NI YALNIZ BIRAKMADI.
NÜKET ECZACIBAŞI , FİLİZ ECZACIBAŞI SERPER
İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI İLE EŞİ ZEYNEP ÇARMIKLI SERGİYİ ZİYARET ETTİ.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Eczacıbaşı’nın objektifinden sergi!
Fotoğraf tutkunu iş insanı Bülent Eczacıbaşı, "Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern'e Doğru" sergisiyle sanatseverleri ağırladı.
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