Anne özlemi!

ÜMİT BOYNER VE ANNESİ AYLA YÖRÜKOĞLU
ÜMİT BOYNER, AYLA YÖRÜKOĞLU
AYLA YÖRÜKOĞLU
LEYLA ALATON VE ANNESİ MARGARETE VON PROSCHEK
SUZAN ŞEN VE ANNESİ BENTA ŞEN
ÜMİT BOYNER
Annelerini kaybeden Ümit Boyner, Leyla Alaton ve Suzan Şen Anneler Günü'nde fotoğraflarını paylaşarak annelerini andı.
Begüm Şen
Aslışah Alkoçlar
Derin Mermerci
Romina-Niv Garih çifti önceki gün kızlarıyla birlikte Bebek'teydi.
Artkolik Sanat Merkezi sahibi Nazlı Keçili, kızları ve annesi Nilgün Keçili ile birlikte Londra’yı gezdi.
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde anneleriyle fotoğraflarını yayınlayarak kutlama yaptı.
Ayşe Boyner
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