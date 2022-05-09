Anne özlemi!

Annelerini kaybeden Ümit Boyner, Leyla Alaton ve Suzan Şen Anneler Günü'nde fotoğraflarını paylaşarak annelerini andı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi

ÜMİT BOYNER VE ANNESİ AYLA YÖRÜKOĞLU

ÜMİT BOYNER, AYLA YÖRÜKOĞLU

AYLA YÖRÜKOĞLU

LEYLA ALATON VE ANNESİ MARGARETE VON PROSCHEK

SUZAN ŞEN VE ANNESİ BENTA ŞEN

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

Anne özlemi!

Annelerini kaybeden Ümit Boyner, Leyla Alaton ve Suzan Şen Anneler Günü'nde fotoğraflarını paylaşarak annelerini andı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık tercihlerin kadını...

Begüm Şen
Farklı ve şık...

Aslışah Alkoçlar

Tarz kombinler...

Derin Mermerci
Garihler'in Boğaz turu...

Romina-Niv Garih çifti önceki gün kızlarıyla birlikte Bebek'teydi.
Anne özlemi!

Annelerini kaybeden Ümit Boyner, Leyla Alaton ve Suzan Şen Anneler Günü'nde fotoğraflarını paylaşarak annelerini andı.
Keçililer Londra'da...

Artkolik Sanat Merkezi sahibi Nazlı Keçili, kızları ve annesi Nilgün Keçili ile birlikte Londra’yı gezdi.
Annelere duygusal kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde anneleriyle fotoğraflarını yayınlayarak kutlama yaptı.

Farklı ve şık...

Ayşe Boyner

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.