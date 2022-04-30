Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve yakın dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.
30 Nisan 2022 Cumartesi
DERİN MERMERCİ SEVGİLİSİ MURAT ASLAN'LA BİRLİKTE YUNAN ADALARI'NDA YENİ YAŞINI KUTLADI.
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Yunan Adaları'nda kutlama!
Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve yakın dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.
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