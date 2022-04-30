Yunan Adaları'nda kutlama!

Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve yakın dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.

30 Nisan 2022 Cumartesi

DERİN MERMERCİ SEVGİLİSİ MURAT ASLAN'LA BİRLİKTE YUNAN ADALARI'NDA YENİ YAŞINI KUTLADI.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Yunan Adaları'nda kutlama!

Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve yakın dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.

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Yunan Adaları'nda kutlama!

Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ve yakın dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.
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