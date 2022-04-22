Olgun-Berrin Zorlu çifti ünlü italyan oyuncu Monica Bellucci ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
22 Nisan 2022 Cuma
OLGUN-BERRİN ZORLU ÇİFTİ ÜNLÜ İTALYAN OYUNCU MONİCA BELLUCCİ İLE BİR ARAYA GELDİ.
BERRİN ZORLU OYUNCU MONİCA BELLUCCİ İLEÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
OLGUN-BERRİN ZORLU
OLGUN-BERRİN ZORLU
OLGUN-BERRİN ZORLU
OLGUN-BERRİN ZORLU
OLGUN-BERRİN ZORLU
OLGUN-BERRİN ZORLU
OLGUN-BERRİN ZORLU
Zorlular'ın 'Bellucci' hatırası!
Olgun-Berrin Zorlu çifti ünlü italyan oyuncu Monica Bellucci ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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