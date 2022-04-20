Nahmiyas'a hüzünlü veda...

ROKSİ GARİH BABASI DAVID NAHMİYAS'I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADI.
ROKSİ GARİH BABASI DAVID NAHMİYAS'I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADI.
NİV-ROMİNA GARİH ÇİFTİ TÖRENE BİRLİKTE KATILDI.
AYLİN SARUHAN ACI GÜNLERİNDE GARİHLER'İ YALNIZ BIRAKMADI.
İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN TÖRENE ERKENDEN GELEREK TAZİYELERİNİ İLETTİ.
İŞ İNSANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU TÖRENE KATILDI.
AYLİN TAHİNCİOĞLU
UĞUR AYAYDIN TÖRENE EŞİ DENİZ AYAYDIN İLE BİRLİKTE KATILDI.
SONGÜL TOPRAK VE EŞİ ALP ÖZSAN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TAZİYELERİNİ İLETTİ.
BANU ÇARMIKLI
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON CENAZEYEKATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
DİLEK TÜRKER
EDİP İLKBAHAR
ERKUT YÜCAOĞLU
JALE ÖZTARHAN
MONİK İPEKEL
MÜMTAZ TAHİNCİOĞLU
RUKEN MIZRAKLI
ASLAN KEMAL GÜLMAN
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