Nahmiyas'a hüzünlü veda...

Roksi Garih'in babası David Nahmiyas 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

20 Nisan 2022 Çarşamba

ROKSİ GARİH BABASI DAVID NAHMİYAS'I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADI.

NİV-ROMİNA GARİH ÇİFTİ TÖRENE BİRLİKTE KATILDI.

AYLİN SARUHAN ACI GÜNLERİNDE GARİHLER'İ YALNIZ BIRAKMADI.

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN TÖRENE ERKENDEN GELEREK TAZİYELERİNİ İLETTİ.

İŞ İNSANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU TÖRENE KATILDI.

AYLİN TAHİNCİOĞLU

UĞUR AYAYDIN TÖRENE EŞİ DENİZ AYAYDIN İLE BİRLİKTE KATILDI.

SONGÜL TOPRAK VE EŞİ ALP ÖZSAN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TAZİYELERİNİ İLETTİ.

BANU ÇARMIKLI

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON CENAZEYEKATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

DİLEK TÜRKER

EDİP İLKBAHAR

ERKUT YÜCAOĞLU

JALE ÖZTARHAN

MONİK İPEKEL

MÜMTAZ TAHİNCİOĞLU

RUKEN MIZRAKLI

ASLAN KEMAL GÜLMAN

Nahmiyas'a hüzünlü veda...

Roksi Garih'in babası David Nahmiyas 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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