Sosyetenin tiyatro ve sanat tutkunu isimleri Aydınlıkevler oyununun gala gecesinde bir araya geldi.
08 Nisan 2022 Cuma
SUZAN TOPLUSOY AYDINLIKEVLER OYUNUNUN GALA GECESİNE KATILDI.
TİYATROSEVER İPEK TOPLUSOY OYUNUN GALA GECESİNDE OYUNU İZLEME FIRSATI BULDU.
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON GECEDE RENKLİ TARZI İLE YER ALDI.
HİLAL KOSİF GALA GECESİNİN ÖZEL KONUKLARINDANDI.
DİLEK HANİF
SEDEF İYBAR
SEDEF AVCI
Tiyatroseverleri buluşturan gala!
Sosyetenin tiyatro ve sanat tutkunu isimleri Aydınlıkevler oyununun gala gecesinde bir araya geldi.
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