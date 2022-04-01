Modanın tutkunları gelecek oyun temalı 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun lasman daveti için bir araya geldi.
01 Nisan 2022 Cuma
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU VE BÜŞRA ORAKÇIOĞLU GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU'NU EŞİ AHU ORAKÇIOĞLU YALNIZ BIRAKMADI.
BÜŞRA ORAKÇIOĞLU KONUKLARLA İLGİLENDİ.
PINAR ECZACIBAŞI ÖZEL KOLEKSİYONLARI DAVETTE İNCELEME FIRSATI BULDU.
BURCU ŞENDİR VE DURU KARABACAK DAVETTE BİR ARAYA GELDİ.
HALDUN-SERPİL ORAKÇIOĞLU
TUĞBA PEKSAYAR, GÜLBİN-ERKAN SİMİTÇİOĞLU
TUVANA BÜYÜKÇINAR, SELİM DEMİR
Moda tutkunları bir arada...
Modanın tutkunları gelecek oyun temalı 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun lasman daveti için bir araya geldi.
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