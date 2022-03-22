İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alican Ulusoy ve sevgilisi Hande Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da doyasıya eğlendi.
22 Mart 2022 Salı
ALİCAN ULUSOY VE SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI ULUDAĞ'DA TATİLE ÇIKTI.
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
Uludağ'da kayak eğlencesi!
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alican Ulusoy ve sevgilisi Hande Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da doyasıya eğlendi.
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