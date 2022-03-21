Genç iş insanı Allen Hakko ve oyuncu Merve Oflaz yaptıkları kayak tatilinden sonra İstanbul'da romantik akşam yemeğinde bir araya geldiler.
21 Mart 2022 Pazartesi
GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO SEVGİLİ MERVE OFLAZ İLE TATİL DÖNÜŞÜ ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
Tatil dönüşü romantik yemek!
Genç iş insanı Allen Hakko ve oyuncu Merve Oflaz yaptıkları kayak tatilinden sonra İstanbul'da romantik akşam yemeğinde bir araya geldiler.
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