Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Emirgan'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
10 Mart 2022 Perşembe
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ EMİRGAN'DA OBJEKTİFE YANSIDI.
İŞ İNSANI ÖMER KOÇ, KÖPEĞİNİ DE GEZDİRDİ.
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Koç'un sabah sporu!
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Emirgan'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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