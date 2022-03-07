PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMA GÜRAL SÜRMELİ, DAVETLİLERE ESERLERİNİ TANITTI.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sürmeli'den 'Maskesiz Yüzler' sergisi...
Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli'nin eserlerinin yer aldığı ''Maskesiz Yüzler'' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.
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