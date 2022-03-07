Sürmeli'den 'Maskesiz Yüzler' sergisi...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli'nin eserlerinin yer aldığı ''Maskesiz Yüzler'' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

07 Mart 2022 Pazartesi

KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMA GÜRAL SÜRMELİ ESERLERİNİN YER ALDIĞI MASKESİZ YÜZLER SERGİSİYLE SANAT TUTKUNLARINA KAPILARINI AÇTI.

KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞ İNSANI  HEDİYE GÜRAL GÜR, ÖZEL GÜNDE KARDEŞLERİNİN YANINDA YER ALDI.

SANATSEVER GÜLDEN GÜRAL KARDEŞİNE DESTEK OLDU.

GÜLSÜM GÜRAL

GÜRAL AİLESİ ÜYELERİ, KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMA GÜRAL SÜRMELİ, KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ HEDİYE GÜRAL GÜR, ANNELERİ GÜLSÜM GÜRAL VE GÜLDEN GÜRAL SANAT TUTKUNLARINI BİRLİKTE AĞIRLADI.

SEMA GÜRAL SÜRMELİ, HEDİYE GÜRAL GÜR, GÜLSÜM GÜRAL VE GÜLDEN GÜRAL

PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEMA GÜRAL SÜRMELİ, DAVETLİLERE ESERLERİNİ TANITTI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Sürmeli'den 'Maskesiz Yüzler' sergisi...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli'nin eserlerinin yer aldığı ''Maskesiz Yüzler'' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

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