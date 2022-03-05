Sert'e hüzünlü veda...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ PERVİN ERSOY İŞ NSANI ÜNSAL SERT'İ HÜZÜN İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ PERVİN ERSOY İŞ NSANI ÜNSAL SERT'İ HÜZÜN İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.
PERVİN ERSOY TÖRENDE GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI.
CENAZE TÖRENİNDE MERHUM ÜNSAL SERT'İN EŞİ NEŞE SERT ZOR ANLAR YAŞADI.
İŞ İNSANI KAAN SERT ANNESİ NEŞE SERT'İ CENAZE TÖRENİNDE YALNIZ BIRAKMADI.
MERHUM ÜNSAL SERT'İN OĞLU İŞ İNSANI KAAN SERT VE EŞİ NAZLI SERT TAZİYELERİ KABUL ETTİ.
İŞ İNSANI RALF TEZMAN İŞ ADAMI ÜNSAL SERT'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
CENAZE TÖRENİNE KATILAN ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU SERT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
İŞ İNSANI CEM KALYONCU DA SERT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
İŞ ADAMI FATİH KIRAL DOSTU ÜNSAL SERT'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.
FİGEN KIRAL
İŞ İNSANLARI ÜNAL UZUN VE SELİM KOSİF CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
FATİH VE ESRA ÖZTÜRK ÇİFTİ CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE KATILDI.
HİLAL KOSİF
İPEK TOPLUSOY SERT AİLESİ İÇİN CERNAZE TÖRENİNDEYDİ.
HÜLYA KALYONCU CENAZEDE TAZİYELERİ İLETTİ.
NURAY FENERCİOĞLU VE İPEK TOPLUSOY CENAZE TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİ.
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN, HÜLYA KALYONCU VE TUĞÇE EYİLİKLE TÖRENDE BİR ARADA BULUNDU.
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
FULYA NAYMAN
NURAN ERÇİL
AYFER TOPRAK
ŞULE ARGÜDER
NESLİHAN KOZANOĞLU
MERİH TURAN
BİLGE KURU
ASLI PEHLİVANLAR
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
YASEMİN KAMHİ
GENEL
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
GENEL
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