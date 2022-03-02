Alaton'un kayak tatili!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yakın dostlarıyla birlikte Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'deydi.

02 Mart 2022 Çarşamba

LEYLA ALATON DOSTLARIYLA BİRLİKTE ERZURUM'DA KAYAK TATİLİ YAPIYOR.

LEYLA ALATON

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON, PALANDÖKEN'DE KAYAK YAPTI.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton'un kayak tatili!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yakın dostlarıyla birlikte Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'deydi.

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Alaton'un kayak tatili!

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, yakın dostlarıyla birlikte Erzurum'un gözde kayak merkezi Palandöken'deydi.

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