ELİF EDES TAPAN MODASSEVERLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ DEFİLEDE YER ALDI.
İSMAİL ACAR DEFİLEDE BULUNAN İSİMLER ARASINDAYDI.
ÖZLEM GÜSAR DEFİLEYİ BÜYÜK BİR DİKKATLE İZLEDİ.
ARZU KUNT
MODACI ÖZLEM SÜER DEFİLE SONUNDA PODYUMA ÇIKARAK ALKIŞ TOPLADI.
ÖZLEM SÜER
ÖZLEM SÜER
ÖZLEM SÜER
GENEL
Romantik gelinlikler podyumda tanıtıldı!
Ünlü tasarımcı Özlem Süer, bir araya geldikleri ÖZLEMSÜERWHITE X FSBOSPHORUS projesiyle yeni koleksiyonunu modaseverlere tanıttı.
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