Romantik gelinlikler podyumda tanıtıldı!

Ünlü tasarımcı Özlem Süer, bir araya geldikleri ÖZLEMSÜERWHITE X FSBOSPHORUS projesiyle yeni koleksiyonunu modaseverlere tanıttı.

28 Şubat 2022 Pazartesi

VAKKO CEO'SU JAKLİN GÜNERÖZEL DEFİLEYE YALNIZ KATILDI.

ELİF EDES TAPAN MODASSEVERLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ DEFİLEDE YER ALDI.

İSMAİL ACAR DEFİLEDE BULUNAN İSİMLER ARASINDAYDI.

ÖZLEM GÜSAR DEFİLEYİ BÜYÜK BİR DİKKATLE İZLEDİ.

ARZU KUNT

MODACI ÖZLEM SÜER DEFİLE SONUNDA PODYUMA ÇIKARAK ALKIŞ TOPLADI.

ÖZLEM SÜER

ÖZLEM SÜER

ÖZLEM SÜER

GENEL

Romantik gelinlikler podyumda tanıtıldı!

Ünlü tasarımcı Özlem Süer, bir araya geldikleri ÖZLEMSÜERWHITE X FSBOSPHORUS projesiyle yeni koleksiyonunu modaseverlere tanıttı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor...

Begüm Şen
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan
Ayaydın'a eşinden kutlama!

Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'ın yeni yaşını hazırladığı sürprizle kutladı.
SAG Ödülleri sahiplerini buldu!

Oscar’ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild-Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, sahiplerini buldu.
Boğaz'da hem iş hem spor...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Maria Elhadef, Esra Civelek ile Aslı Ersu iş ve spor için Boğaz'a indi.
Sıradışı stil

Ayşe Boyner
Farklı ve şık...

Aylin Tahincioğlu
Romantik gelinlikler podyumda tanıtıldı!

Ünlü tasarımcı Özlem Süer, bir araya geldikleri ÖZLEMSÜERWHITE X FSBOSPHORUS projesiyle yeni koleksiyonunu modaseverlere tanıttı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.