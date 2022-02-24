Bebek'te yoğun gün...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Seba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli'nin kızı Lara Keçeli ve Burcu Şendir Bebek'te objhektiflere yansıdı.

24 Şubat 2022 Perşembe

SEBA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENGİN KEÇELİ'NİN KIZI LARA KEÇELİ BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

TOPLANTI ÇIKIŞINDA ELİNDE KAHVESİYLE GÖRÜNTÜLENENİŞ İNSANI LARA KEÇELİ ÖZEL ARACIYLA BEBEK'TEN AYRILDI.

LARA KEÇELİ

LARA KEÇELİ

POLİSTEN İZİN ALARAK ARABASINI PARK EDEN BURCU ŞENDİR,  BEBEK'TE ATM'DEN PARA ÇEKTİ.

BURCU ŞENDİR

BURCU ŞENDİR

Bebek'te yoğun gün...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Seba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli'nin kızı Lara Keçeli ve Burcu Şendir Bebek'te objhektiflere yansıdı.

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