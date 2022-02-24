POLİSTEN İZİN ALARAK ARABASINI PARK EDEN BURCU ŞENDİR, BEBEK'TE ATM'DEN PARA ÇEKTİ.
BURCU ŞENDİR
BURCU ŞENDİR
Bebek'te yoğun gün...
Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Seba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli'nin kızı Lara Keçeli ve Burcu Şendir Bebek'te objhektiflere yansıdı.
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