Tiyatroseverler 'Adı Aylin'de buluştu!

Yazar Ayşe Kulin'in "Adı Aylin" eseri önceki akşam Zorlu Performans sanatlarında tiyatro severlerle buluştu.

22 Şubat 2022 Salı

GENÇ SOSYETİK AYŞE BOYNER ZORLU PERFORMANS SANATLARI MERKEZİNDEKİ DAVETE KATILDI.

BERRİN ZORLU, YAZAR AYŞE KULİN'İN AYNI ADLI ESERİNDEN UYARLANAN OYUNDA YERİNİ ALDI.

HANDE SEZER PEKCAN ADI AYLİN OYUNUNU GALA GECESİNDE İZLEDİ.

ÇİĞDEM EŞREFİZADE

GENEL

Tiyatroseverler 'Adı Aylin'de buluştu!

Yazar Ayşe Kulin'in "Adı Aylin" eseri önceki akşam Zorlu Performans sanatlarında tiyatro severlerle buluştu.

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