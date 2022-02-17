Eczacıbaşı’na 'Uluslararası Sanata Destek' ödülü!

SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı, Callia Vakfı tarafından "Uluslararası Sanata Destek" ödülünün sahibi oldu.

17 Şubat 2022 Perşembe

SAHA YÖNETİM KURULU BAŞKANI FÜSUN ECZACIBAŞI, CALLIA VAKFI TARAFINDAN ULUSLARARASI SANATA DESTEK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.

FÜSUN ECZACIBAŞI, DÜZENLENECEK TÖRENLE ÖDÜLÜNÜ İSPANYA KRALİÇESİ'NDEN ALACAK.

İŞ İNSANI FÜSUN ECZACIBAŞI, ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ FARUK ECZACIBAŞI'NIN EŞİDİR.

FÜSUN-FARUK ECZACIBAŞI

FARUK ECZACIBAŞI

FARUK ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı’na 'Uluslararası Sanata Destek' ödülü!

SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı, Callia Vakfı tarafından "Uluslararası Sanata Destek" ödülünün sahibi oldu.

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