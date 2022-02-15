Hakkolar pistlerde...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, hayat arkadaşı Ronit Hakko ile birlikte hafta sonu Bolu Kartalkaya'daydı.

15 Şubat 2022 Salı

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO KARTALKAYA'DA PİSTE ÇIKTI.

RONİT HAKKO'DA EŞİ CEM HAKKO'YA EŞLİK EDEREK SAATLERCE KAYAK YAPTI.

VOLKAN BÜYÜKHANLI

CEM HAKKO ÖZEL KAYAK TAKIMIYLA KAYAK YAPTI.

RONİT HAKKO'DA KEDİSİNİN VE İSMİNİN OLDUĞU KAYAK TAKIMIYLA PİSTE ÇIKTI.

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

Hakkolar pistlerde...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, hayat arkadaşı Ronit Hakko ile birlikte hafta sonu Bolu Kartalkaya'daydı.

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