İş insanı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Esra Koç ile bir araya gelerek mağazasında kahve içti.
07 Şubat 2022 Pazartesi
CAROLINE KOÇ VE KIZI ESRA KOÇ KENDİ KAHVE MAĞAZASINDA BİR ARAYA GELDİ.
UZUN SÜRE KIZYLA BİRLİKTE SOHBET EDEN CAROLİNE KOÇ'UN KENDİ MAĞAZASINDA HESABI İSTEYEREK ÖDEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.
ANNE KIZ DAHA SONRA ARAÇLARINA BİNEREK CADDEDEN AYRILDI.
CAROLINE, ESRA KOÇ
CAROLINE, ESRA KOÇ
CAROLINE, ESRA KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç'un centilmenliği!
İş insanı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Esra Koç ile bir araya gelerek mağazasında kahve içti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.