Koç'un centilmenliği!

İş insanı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Esra Koç ile bir araya gelerek mağazasında kahve içti.

07 Şubat 2022 Pazartesi

CAROLINE KOÇ VE KIZI ESRA KOÇ KENDİ KAHVE MAĞAZASINDA BİR ARAYA GELDİ.

UZUN SÜRE KIZYLA BİRLİKTE SOHBET EDEN CAROLİNE KOÇ'UN KENDİ MAĞAZASINDA HESABI İSTEYEREK ÖDEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

ANNE KIZ DAHA SONRA ARAÇLARINA BİNEREK CADDEDEN AYRILDI.

CAROLINE, ESRA KOÇ

CAROLINE, ESRA KOÇ

CAROLINE, ESRA KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Koç'un centilmenliği!

İş insanı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Esra Koç ile bir araya gelerek mağazasında kahve içti.

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Koç'un centilmenliği!

İş insanı Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Esra Koç ile bir araya gelerek mağazasında kahve içti.
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