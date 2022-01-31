Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Berrak Barut'a yeni yaşı dolayısıyla aileden sürpriz bir kutlama geldi
31 Ocak 2022 Pazartesi
İBRAHİM, BERRAK BARUT, ALPİN ALBAYRAK
NEZİH BARUT, İBRAHİM, BERRAK BARUT, HİKMET-ALPİN ALBAYRAK HEPSİ BİR ARADA KUTLAMA PASTASI KESTİ.
BERRAK BARUT, İŞ İNSANI NEZİH BARUT'LA EVLİ VE BU EVLİLİĞİNDEN İBRAHİM BARUT ADINDA BİR OĞLU BULUNUYOR
BERRAK BARUT'IN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN KIZI ALPİN ALBAYRAK ANNESİNE GÜZEL BİR DOĞUM GÜNÜ ORGANİZE ETTİ
BERRAK BARUT
BERRAK BARUT
BERRAK BARUT
BERRAK BARUT
BERRAK BARUT
BERRAK BARUT
BERRAK BARUT
Barut'a sürpriz kutlama...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Berrak Barut'a yeni yaşı dolayısıyla aileden sürpriz bir kutlama geldi
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