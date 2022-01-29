Cemiyet hayatının ünlü simalarından Abdullah- Selin Burnaz, Beyza Uyanoğlu, Enis-Nergis Pekuysal ve Ozan ile Bahar Şer çifti sömestr tatilinde Uludağ'ı tercih etti.
29 Ocak 2022 Cumartesi
BEYZA UYANOĞLU ULUDAĞ'DA KAYAK YAPTI.
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
ABDULLAH VE SELİN BURNAZ ÇİFTİ TATİL İÇİN GÖZDE KAYAK MERKEZİ ULUDAĞ'I TERCİH ETTİ.
ABDULLAH-SELİN BURNAZ
OZAN VE BAHAR ŞER ÇİFTİ ULUDAĞ'DA KAYAK MOTORUYLA GEZDİ.
ENİS VE NERGİS PEKUYSAL ÇİFTİ ÇOCUKLARI NEVZAT VE MELİSA İLE BİRLİKTE KAYAK YAPTI.
NERGİS PEKUYSAL PİSTİN TADINI KAYARAK ÇIKARDI.
NERGİS PEKUYSAL
ENİS PEKUYSAL UZUN SÜRE KAYAK YAPTI.
Uludağ'da kayak eğlencesi...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Abdullah- Selin Burnaz, Beyza Uyanoğlu, Enis-Nergis Pekuysal ve Ozan ile Bahar Şer çifti sömestr tatilinde Uludağ'ı tercih etti.
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