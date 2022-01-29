Uludağ'da kayak eğlencesi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Abdullah- Selin Burnaz, Beyza Uyanoğlu, Enis-Nergis Pekuysal ve Ozan ile Bahar Şer çifti sömestr tatilinde Uludağ'ı tercih etti.

29 Ocak 2022 Cumartesi

BEYZA UYANOĞLU ULUDAĞ'DA KAYAK YAPTI.

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

ABDULLAH VE SELİN BURNAZ ÇİFTİ TATİL İÇİN GÖZDE KAYAK MERKEZİ ULUDAĞ'I TERCİH ETTİ.

ABDULLAH-SELİN BURNAZ

OZAN VE BAHAR ŞER ÇİFTİ ULUDAĞ'DA KAYAK MOTORUYLA GEZDİ.

ENİS VE NERGİS PEKUYSAL ÇİFTİ ÇOCUKLARI NEVZAT VE MELİSA İLE BİRLİKTE KAYAK YAPTI.

NERGİS PEKUYSAL PİSTİN TADINI KAYARAK ÇIKARDI.

NERGİS PEKUYSAL

ENİS PEKUYSAL UZUN SÜRE KAYAK YAPTI.

Uludağ'da kayak eğlencesi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Abdullah- Selin Burnaz, Beyza Uyanoğlu, Enis-Nergis Pekuysal ve Ozan ile Bahar Şer çifti sömestr tatilinde Uludağ'ı tercih etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Uludağ'da kayak eğlencesi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Abdullah- Selin Burnaz, Beyza Uyanoğlu, Enis-Nergis Pekuysal ve Ozan ile Bahar Şer çifti sömestr tatilinde Uludağ'ı tercih etti.
Courchevel'de kayak zamanı...

Erkut Soyak ile Ayşe San, Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel’e kayağa gitti
Beylerin şık cadde stilleri...

İş dünyasının ünlü beyleri, klasik giyim tarzlarıyla caddelerde objektiflere yansıyor
Sanatsever dostlar bir arada...

Banu Çarmıklı, kendisi gibi sanatsever arkadaşı Berrak Barut'la sergi gezdi
Genç aşıklar tatilde...

Nedim Keçeli ile Suzan Şen'in evliliğinden olan kızları Melisa Keçeli, erkek arkadaşıyla Uludağ'da romantik bir tatil geçiriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.