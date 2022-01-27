Geçtiğimiz yıldan bu yana aşkları devam eden Derin Mermerci ile Murat Aslan, Uludağ'da karda romantik anlar yaşadı
27 Ocak 2022 Perşembe
DERİN MERMERCİ İLE MURAT ASLAN'I ULUDAĞ'DA SADECE HT KULÜP GÖRÜNTÜLEDİ
İKİLİ, GEÇTİĞİMİZ YAZ BODRUM'DA TATİL YAPMIŞTI...
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN SIK SIK BEBEK'E GİDİYOR
MURAT ASLAN İLE DERİN MERMERCİ'NİN AŞKLARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR
CEM AYDIN'DAN BOŞANAN DERİN MERMERCİ'NİN LAL VE MİLA İSMİNDE İKİZLERİ BULUNUYOR
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Aşıkların kar romantizmi...
Geçtiğimiz yıldan bu yana aşkları devam eden Derin Mermerci ile Murat Aslan, Uludağ'da karda romantik anlar yaşadı
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