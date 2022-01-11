Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Genç TİM Konseyi Üyeleri ile yürüyüş yaptı.
11 Ocak 2022 Salı
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE VE GENÇ TİM KONSEYİ ÜYELERİYLE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
İş insanlarında sağlıklı etkinlik!
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Genç TİM Konseyi Üyeleri ile yürüyüş yaptı.
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