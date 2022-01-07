Sanatseverler davette buluştu!

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI, ESRA EKMEKÇİ İLE BİRLİKTE SERGİYE GELDİ.
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI, ESRA EKMEKÇİ İLE BİRLİKTE SERGİYE GELDİ.
CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ GENÇ SANATÇILARIN ESERLERİNİ DAVETTE İNCELEDİ.
SANATSEVER BANU ÇARMIKLI ÖZEL SERGİYİ KAÇIRMADI.
BERRAK BARUT ARKADAŞI SELİN GÜLÇELİK İLE BİRLİKTE...
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON ESER SAHİPLERİYLE BİR ARAYA GELEREK ESERLERİNN HİKAYELERİNİ DİNLEDİ.
PİLEVNELİ GALERİNİN SAHİBİ MURAT PİLEVNELİ ÖZEL SERGİYE KIZ ARKADAŞI ASLI PAMİR İLE BİRLİKTE KATILDI.
SERRA TAŞKENT ÖZEL DAVETE YALNIZ KATILDI.
NURİ SAYRAÇ, ELYO ELVAŞVİLİ
FUNDA ACAR ESERLERİ DİKKATLE İNCELEDİ.
İŞ ADAMI EMİN HİTAY ÖZEL GECEDE YERİNİ ALDI.
EDİP-ASLI İLKBAHAR ÇİFTİ SANATSEVER ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON İLE BİRLİKTE DAVETTE BİR ARAYA GELDİ.
ASUMAN ŞENER DAVETTE KATILAN İSİMLERDEN BİRİ OLDU.
MODACI DİLEK HANİF ESERLERDEN İLHAM ALDI.
EDİP-ASLI İLKBAHAR ÇİFTİ ESERLERİ BİRLİKTE İNCELEDİ.
ZAFER, ÖMER CİVELEK
ZEYNEP FIRATOĞLU
GENEL
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