Rahmi Koç koronavirüse yakalandı!

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

06 Ocak 2022 Perşembe

RAHMİ KOÇ İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ'UN İKİSİ SİNOVAC İKİSİ BİONTECH OLMAK ÜZERE DÖRT AŞI YAPTIRDIĞI ÖĞRENİLDİ.

RAHMİ KOÇ

İŞ İNSANI RAHMİ KOÇ, GEÇTİĞİMİZ YIL İLK KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ VE HASTALIĞI AMERİKAN HASTANESİ'NDE ATLATTIKTAN SONRA TABURCU EDİLMİŞTİ.

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Rahmi Koç koronavirüse yakalandı!

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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